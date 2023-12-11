Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya: 'Ben yaptım oldu' mantığıyla bütçe yaparsanız elinizde kalacak bir bütçe çıkar

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, bütçe çalışmalarında Meclisi devre dışı bırakan iktidarın 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ettiğini belirterek, bütçenin milletin dikkatlerinden kaçırıldığını söyledi. Kaya, bütçede faiz lobilerinin, sermaye şirketlerinin ve sömürgeci kredi kurumlarının bulunduğunu iddia etti.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya,"'Ben yaptım oldu' mantığıyla bütçe yaparsanız karşınızda nereden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir bütçe çıkmış oluyor." dedi.

Kaya, TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz aldı.

Kaya, iktidarın bütçe çalışmalarında Meclisi devre dışı bırakan bir süreci yürüttüğünü ileri sürerek, "Derhal bu anlayışı terk edin. Zira sıkıntıyı ve sorunu yaşayan milletimiz olmaktadır. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla bütçe yaparsanız karşınızda nereden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir bütçe çıkmış oluyor. Ama şunu biliyoruz ki bu tavrınızın nedeni bu bütçeyi aziz milletimizin dikkatlerinden kaçırmaktır. Çünkü bu bütçede milletimiz yok, vatandaşlarımız yok." diye konuştu.

Bütçede faiz lobilerinin, sermaye şirketlerinin, sömürgeci kredi kurumlarının bulunduğunu iddia eden Kaya, şunları söyledi:

"Bu bütçe teklifi, sizin milleti ezmeye devam edeceğinizin bir işaretidir. Vergiyle, faizle eziyorsunuz. Milletin doğmuş ve doğacak bütün evlatlarını borçlandırarak, geleceklerini ipotek altına alarak eziyorsunuz. Bu bütçe, ülkemizi uluslararası finans baronlarının bağımlısı haline getiren ve Filistin davasında milletimizin haklı hassasiyetlerine dair icraata dönük niçin bir adım atamadığımızın göstergesi olan bir bütçedir. Çünkü ekonomisi güçlü olmayan, faizini millete ayırmayan, faizini kartelcilere, uluslararası tefecilere ayıran bir iktidarın uluslararası alanda söz söylemesi kolaydır ama icraat yapması çok zordur. Bu devlet büyük bir devlettir, uluslararası arenada neler yapabileceğini dosta düşmana gösterebilecek bir devlettir ama maalesef bu devleti yöneten iktidar olarak siz yapmış olduğunuz ekonomik politikalarla bu devleti sıkıntılı bir sürece getirdiniz. Onun için bu milletin, bu devletin kendisine layık bir iktidarla bir an önce yüzleşmesinin zamanı geldi de geçiyor."

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, milletten toplanan vergilerin nerede harcanacağına karar verecek müessesenin Meclis olduğunu belirterek, "Şayet TBMM buna müdahil olmazsa bütçeler gelir adaletini sağlayacak bir enstrüman değil, iktidarların har vurup harman savurduğu bir yapıya dönüşür. Toplumsal refahı arttırmayan, gelir adaletini sağlamayan, yoksulluğu ortadan kaldırmayan bütçeler en yalın ifadesiyle başarısız bütçelerdir. Kurtuluş Savaşımızı yönetmiş bu Meclisten tekrar, kendi hak ve hukukuna sahip çıkmasını demokrasimiz adına talep ediyoruz." diye konuştu.

Bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda noktasına virgülüne dokunulmadan Genel Kurula geldiğini ancak 2022 Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin konuşulamadığını öne süren Temurci, bunun önüne geçmek için iç tüzükte değişikliğe gidilerek Kesin Hesap Komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

Temurci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomiye iyi gelmediğini ileri sürerek, 2022'de bütçe açığının 142,7 milyar lira iken bu yıl sonunda 1 trilyon 633 milyar lira beklendiğini, sonraki yıl ise 2 trilyon 652 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirtti. Temurci, "İnanılması zor ama 2 yılda bir ülkenin bütçesi 19 kat açık veriyor. Dünyada eşimiz, benzerimiz yok. OECD içinde de ilk 20 ekonomi içinde de meşhur kırılgan ekonomiler içinde de yok. Türkiye ekonomisi sadece kırılgan değil, maalesef paramparça olmuş bir ekonomi haline gelmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Sonraki yıllarda da bütçe açığının katlanarak gideceğini ve bunun dehşet verici bir tablo olduğunu öne süren Temurci, "Bu karaborsa düzenini, faiz düzenini, üretim, istihdam odaklı olmayan bu düzeni mutlaka değiştirmek zorundayız. Bunun için de Anayasa ile başlamak zorundayız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni revize etmek zorundayız." diye konuştu.