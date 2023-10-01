Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ: Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliği ve gelir adaleti sağlanmalı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliği ve gelir adaletinin sağlanması gerektiğini belirtti. Özdağ ayrıca, terör saldırısının Türkiye'nin istikrarına yapıldığını ve tüm illegal yapılarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, " Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliğinin, gelir dağılımında adaletin sağlandığı bir ülke olması gerekir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleşen terör saldırısının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye'nin istikrarına, demokrasisine yapıldığını söyledi.

Saldırının aynı zamanda "çok yönlü bir mesaj" olduğu değerlendirmesinde bulunan Özdağ, "Bu çok yönlü mesaja karşı hep beraber direnmek, birlikte mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Emniyet yetkililerimize, Türkiye'ye geçmiş olsun. Yaralı polislere Allah'tan şifa diliyorum." diye konuştu.

Özdağ, yapılan eylemlere "dur" diyebilmenin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'deki tüm illegal yapılarla, ister silahlı ister silahsız olsun, kim demokrasiyi askıya almak istiyorsa, hepsiyle mücadele etmek görevimiz olmalıdır." dedi.

"Türkiye'nin sosyal, eğitimde fırsat eşitliğinin, gelir dağılımında adaletin sağlandığı bir ülke olması gerekir." ifadesini kullanan Özdağ, liyakatin önemine dikkat çekti.

Özdağ, Türkiye'yi yönetenlerin herhangi bir cemaate, derneğe, vakfa imtiyaz sağlamaması, herkese eşit mesafede olması gerektiğini dile getirdi.

"İpe un serdiler, arabayı yokuşa sürdüler"

6 Temmuz 2023'te Saadet Partisi Grubu'nu kurduklarını ve Meclis'te diğer gruplara sağlanan haklara sahip olmaları gerektiğini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aydır Meclis'te grubu bulunan partilere sağlanan imkanlar Saadet Partisi'ne tahsis edilmedi; hep ipe un serdiler, arabayı yokuşa sürdüler. Her gün bahanelerle, mazeretlerle geldiler. Eğer TBMM böyle yönetiliyorsa vay Türkiye'nin haline, vah Türkiye'nin haline. TBMM, kanunların yapıldığı yer. TBMM, anayasa yapsın isteniyor. Böyle bir yerde İçtüzük ve amir hükümlere rağmen taraf tutuluyor. Genel Kurul'da 5 partinin grup yeri var, bizim talebimiz şu ana kadar yerine getirilmedi."

Konuyu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini bildiren Özdağ, kendilerine yapılanın yanlış olduğunu söylediklerini aktardı.

Özdağ, gelecek hafta salı gününe kadar yerlerinin belirlenmesini beklediklerini belirterek, gerekenler yapılmazsa meşru ve hukuki zeminlerde haklarını arayacaklarını söyledi.