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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TMO'nun Kuru Üzüm Üreticisini Mağdur Ettiğini İddia Etti

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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), enflasyon ve üretim girdi artış oranlarının altında taban fiyat uygulamaları ile kuru üzüm üreticisini mağdur ettiğini ileri sürdü. Özdağ, TMO'nun yanı sıra özel firmaların da kuru üzüm ticaretinde haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), enflasyon ve üretim girdi artış oranlarının altında taban fiyat uygulamaları ile kuru üzüm üreticisini mağdur ettiğini ileri sürdü.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı olduğunu belirtti.

TMO'nun 2021-2022 yılı kuru üzüm destekleme alımını doğru politikalar güderek organize edemediğini savunan Özdağ, "TMO, enflasyon ve üretim girdi artış oranlarının altında taban fiyat uygulamaları ile ağırlıklı olarak en başta Manisa olmak üzere İzmir ve Denizli'de ki yaklaşık 110 bin kuru üzüm üreticisi ailenin adeta kabusu haline gelmiştir." dedi.

Birtakım özel firma ve şahısların, TMO'dan ürün alıp, işleyip, ihraç ederek ortalama 45 günde paralarını döviz cinsinden aldığını öne süren Özdağ, "Ayrıca, TMO'ya olan borçlarını neredeyse hiç vade farkı ödemeden 3-6 ay sonra ödedikleri iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur?" diye sordu.

Öte yandan, Türkiye'nin 10 yıl önce, tarım yapmak için Sudan'da 780 bin 500 hektarlık toprak kiraladığını söyleyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Tarım yapacaklarmış burada. Sonra da burada bir şirket kurmuşlar, yönetim kurulları atamışlar. Yüzlerce, binlerce adam almışlar. Bunlarla ilgili soruyoruz; kaç kişi aldınız? Yönetim kurulu üyeleri kimlerdi? Bu yönetim kurulu üyeleri ne zaman görevden el çektirildi? Onlar niçin görevden el çektirildi ve ardından da bu yönetim kurulu üyelerinin yerine gelen yönetim kurulu üyeleri kimdir? ve 2023 yılında da Sayın Cumhurbaşkanı 99 yıllığına kiralanan bu yeri iptal etmiş."

Kaynak: AA / Politika

Selçuk Özdağ Türkiye Sp Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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