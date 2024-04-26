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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, kamuya alımlarda mülakatın kaldırılması çağrısında bulundu

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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, kamuya alımlarda mülakatın kaldırılması çağrısında bulunarak, KPSS ve güvenlik soruşturmasının yeterli olacağını söyledi. Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kişilerden bazılarının görevde yükselme sınavında derece ile başarı sağlamalarına rağmen mülakatta elendiğini öne sürdü.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, kamuya alımlarda mülakatın kaldırılması çağrısında bulunarak, KPSS ve güvenlik soruşturmasının yeterli olacağını söyledi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kişilerden bazılarının görevde yükselme sınavında derece ile başarı sağlamalarına rağmen mülakatta elendiğini öne sürdü.

Selçuk Özdağ, "Yazılı sınavlarda başarı elde etmiş insanların nasıl ve hangi gerekçelerle başarısız sayıldıkları bizce malumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden hemen önce mülakat uygulamasının kaldırılacağını söylediğini ifade eden Özdağ, ancak seçimlerden sonra bu vaadin unutulduğunu kaydetti.

Tıpta Uzmanlık Sınavı yapıldığını, burada torpil olmadığını, liyakat ve ehliyetin olduğunu belirten Özdağ, "Doktorlukta yapılmayan mülakat uygulaması hakimlikte, savcılıkta, memurlukta, mühendislikte, öğretmenlikte neden yapılıyor, neden yapıyorsunuz bunları?" diye sordu.

Özdağ, "iktidarın mülakatı kendi adamlarını memur atamak için yaptığını" öne sürdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen Özdağ, "Bu vebalden rahatsız değil misiniz? Emniyet Genel Müdürlüğünde bir görevde yükselme sınavı yapılıyor. Siz 100 kişinin içerisindeki 50 kişiyi eliyorsunuz. Vicdanınız sızlamıyor mu? Çocuklarınızın yüzüne bakabiliyor musunuz?" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün görevde yükselme sınavında başarılı olup, mülakatta elenenlerin isimlerinin yer aldığı listeyi gösteren Özdağ, "Bunlar sadece sizin partinize mi üye olacaklardı? CHP'li olmak, Gelecek Partili, Saadet Partili olmak sağcı, solcu olmak ölçü mü olur? Devlette ölçü sadece liyakatten ibarettir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin mülakat konusunu bir kez daha düşünmesini isteyen Özdağ, "Mülakatı kaldırın, KPSS ve güvenlik soruşturması yeterli." dedi.

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Kaynak: AA / Politika

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