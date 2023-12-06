Saadet Partisi Grubu Çalışma Ortamı Taleplerini Dile Getirdi

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, gruplarına uygun bir çalışma ortamı sağlanmadığını öne sürerek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan grup için ayrılan fiziki mekanların düzeltilmesini istediklerini söyledi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, gruplarına uygun bir çalışma ortamı sağlanmadığını öne sürerek, "Neredeyse getirip çadır kuracağız ve arkadaşlarımız burada çalışacak." dedi.

Özdağ, Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve Saadet Partisi Grubu çalışanlarıyla, gruba tahsis edilen odada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan grup için ayrılan fiziki mekanların düzeltilmesini istediklerini söyledi.

Diğer partilerin çalışan sayısının da belli olduğunu dile getiren Özdağ, 16,96 metrekare olan bir alanda 37 kişinin çalıştığını belirtti.

Kendisine ait bir odanın dışında Grup Başkanvekillerine oda tahsis edilmediğini kaydeden Özdağ, "Meselemiz rahat çalışma imkanı. Burada insanlar nasıl üretecek. 37 kişi buraya sığar mı? Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmelerimizde her seferinde 'hallediyoruz' diye konuştu." ifadesini kullandı.

Bülent Kaya da TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Genel Kurul'a gönderdiği bilgi notunda, gruba ayrılan merkez bina alt kattaki 2 odanın 70 metrekare olduğunu ifade ettiğini, ancak danışmanları tarafından yanıltılıyor olabileceğini, çünkü 70 metrekare denilen kısımdaki iki parçadan oluşan bir odanın 16,96, diğerinin ise 18,07 metrekareden oluştuğunu aktardı.

Grup Başkanı'nın odasının da yine iki ayrı bölümden ve yaklaşık toplam 57 metrekareden oluştuğunu vurgulayan Kaya, "Biz, TBMM'de eşit ve demokratik bir şekilde rekabet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özdağ ve Kaya, ana bina yanındaki tören salonunun olduğu bölümün üst katını gezdirerek, ana binada yer ayarlanana kadar boş odaların gruplarına tahsis edilebileceğini, ancak bunun da gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Ardından, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un makamının bulunduğu blok girişinde açıklama yapan Özdağ, "Neredeyse getirip çadır kuracağız ve arkadaşlarımız burada çalışacak. Arkadaşlarımızın çalışma ortamları doğru şekilde sağlansın." sözlerini sarf etti.

Kaya ise siyasi parti gruplarına adil taksim yapılmasının, Meclis Başkanı'nın sorumluluğunda olduğunu ileri sürerek, bu konuyu sürekli gündemde tutmaktan yorulmayacaklarını kaydetti.