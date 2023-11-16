Saadet Partisi Grubu, çalışma ofisi taleplerini dile getirdi

Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, partisinin Meclis grubu çalışma ofisinin yetersiz olduğunu belirterek, taleplerini açıkladı. Grup üyeleri, eşit çalışma koşulları ve adaletli davranılmasını talep etti.

Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, partisinin Meclis grubu çalışma ofisinin yetersiz olduğunu belirterek, "37 kişinin kullanmaya çalıştığı çalışma ofisi insan onuruna uygun şekilde dizayn edilmezse 'hak verilmez alınır' ifadesinin gereği yapabileceklerimizi herkes görecek." dedi.

Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin, Bülent Kaya, milletvekilleri ve grup çalışanlarıyla, Meclis Başkanlığı tarafından Saadet Partisi Grubu'na tahsis edilen odada açıklama yaptı.

Grubun 7 Temmuz 2023'te kurulduğunu, üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini, kendilerine çalışma ofisi olarak ana bina giriş katındaki bir odanın uygun görüldüğünü dile getiren Özdağ, Grup Başkanı odasının da 2. katta bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de "hak verilmez alınır" diye bir teamül olduğunu ancak böylesini istemediklerini anlatan Özdağ, "Hak alınmaz verilir, hakkımızı verin. 37 kişinin kullanmaya çalıştığı çalışma ofisi insan onuruna uygun şekilde dizayn edilmezse 'hak verilmez alınır' ifadesinin gereği yapabileceklerimizi herkes görecek." diye konuştu. Özdağ, bu durumun düzeltilmesini talep etti.

Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, normal şartlarda grup başkanı ve başkanvekillerinin ana binada çalışma alanı olduğunu, kendilerine ise yer ayrılmadığını dile getirerek, "Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bugüne kadar Gelecek-Saadet Grubu Meclis'te imkansızlıklara rağmen çok iyi bir performans gösteriyor. Bizim Meclis Başkanlığından tek bir beklentimiz var; hakkaniyetli olunması, eşit rekabet koşullarının oluşturulması ve adaletli davranılması." diye konuştu.

Hakları olan çalışma koşullarının sağlanmadığını ifade eden Şahin, seslerinin duyulmasını talep etti.

Grup Başkanvekili Bülent Kaya da TBMM'deki partilerin Meclis çalışmalarında eşit olduğunu ifade ederek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmelerinde 6 siyasi partiye eşit davranan bir başkan görmek istediklerini söylediklerini aktardı.

Meclis Başkanlığından, bütün partilere rahat bir çalışma ortamı sağlanmasını istediklerini belirten Kaya, "Kimseden hak dilenmiyoruz, hakkımızı arıyoruz. Meclis Başkanlığımızın eşit çalışma koşulları sağlamadığı bir yerde Meclis İçtüzüğü'nden ve Anayasa'dan bahsedilmesi anlamsız." dedi.

Kaya, önümüzdeki günlerde adil bir paylaşıma imkan verilmezse her gün farklı bir eylem yapacaklarını belirtti.