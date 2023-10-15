Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Türkiye Bu İşin Tam Göbeğinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün İstanbul Maltepe'de yapılan 'Özgür Filistin Mitingi'nde; "Müslüman arkadaşlarım biz mücadeleyi vermezsek yarın kendi topraklarımız üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için ayağa kalkacaklar. Bu sadece Filistinle, Suriye ile ilgili bir mesele değil, Türkiye bu işin tam göbeğinde. Irak göbeğinde, eninde sonunda biz kendi topraklarımızı savunmak için bunlara karşı ayağa kalkmak zorunda kalacağız… Bu davada ne kadar haklı olduğumuzu, aslında hedefte Türkiye'nin olduğunu bilmeye ihtiyacımız var" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürüyor.

Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve HÜDA PAR, bugün İstanbul Maltepe'de "Özgür Filistin Mitingi" düzenliyor. Konuşmalardan önce görme engelli bir vatandaş darbuka çalarak şarkı söylediği mitingde, çeşitli sanatçılar sahnede yer aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın katıldığı mitingde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "İsrail'i Filistinli sivillerin zarar gördüğü operasyonları sonlandırmaya" davet ettiği mesajı ekrandan izletildi.

İlk konuşmayı yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz biliyoruz ki mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez. Geçmişte bu davaya çok insanlar liderler sahip çıktı biz en son Erbakan hocamızı bu konuda rahmetle anmayı bir görev olarak addediyoruz. Erbakan hocamız buyurmuştu ki 'Kudüs coğrafi bir mesele değil imani bir meseledir'. Biz inancımızın gereği olarak buradayız sizler de bunu teyit etmek için buradasınız. Bütün dünya özellikle batı alemi bu konuda bir şaşkınlık içinde uçak, gemiler gönderiyorlar. Kime karşı belli değil. Çünkü karşılarında uçaklarla gemilerle kendilerine saldıranlar yok. Bu kesinlikle onların haklı olduğunu göstermiyor. Onların güçsüzlüğünü aslında ifade ediyor. Bugün Amerika'da da İngiltere'de Avrupa'da da gerçekleri gören milyonlarca insan ayağa kalkmış durumda… Beni en çok üzen şaşırtan hadiselerden birisine ilk gün önce şahit olduk. Amerika Cumhurbaşkanı çıktı 'Ben fotoğrafları gördüm çocukların başını kesmişler' dedi. Ama kısa bir zaman sonra kendi adamları bu fotoğrafları yalanladı. 'Şaşkınlıkla söylüyor' dediler. Bu aslında bize, neyle karşı karşıya olduğumuz manzarayı net bir şekilde gösteriyor. Bizler yıllardır bu davanın ne manaya geldiğini biliyoruz. İsrail'in kuruluşu sadece 75 yıllık bir hadise ama orada başlamadı ki.

"TÜRKİYE BU İŞİN TAM GÖBEĞİNDE"

1947'de ilk defa İsrail kurulduğunda toprakların yüzde 90'dan fazlası Müslümanlara aitti. Çok kısa bir süre sonra fotoğraflar değişti. Zulmü şiar edindiler o topraklarda bugün sadece yüzde 10 bile Müslümanlara bırakılan bir kesim bile yok. Müslüman arkadaşlarım biz mücadeleyi vermezsek yarın kendi topraklarımız üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için ayağa kalkacaklar. Bu sadece Filistinle Suriye ile ilgili bir mesele değil, Türkiye bu işin tam göbeğinde. Irak göbeğinde, eninde sonunda biz kendi topraklarımızı savunmak için bunlara karşı ayağa kalkmak zorunda kalacağız… Bu davada ne kadar haklı olduğumuzu aslında hedefte Türkiye'nin olduğunu bilmeye ihtiyacımız var.

"BUGÜN UYANMAZ, GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAZSAK AYAĞA KALKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yine beni üzen bir nokta. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden İngiltere'de Filistin bayrağını dalgalandırmak yasak, suç kabul ediliyor bu ne gaflet muhterem arkadaşlarım. Biz buna rıza gösteremeyiz. Bu mitingde arkadaşlarımız karar aldı. Hiçbir siyasi partinin bayrağı dalgalanmayacak. Biz bir bütün olarak ayağa kalktık hiçbir siyasi farklılık gözetmeyerek bu dava hepimizin davasıdır dedik. Bundan dolayı adım atmak mecburiyetindeyiz. Bugün uyanmaz, gerekli tedbirleri almazsak bunun üstesinden gelmemiz, ayağa kalkmamız mümkün değil. Biz geçmişte topraklarımız işgal edildiği zaman Milli Mücadele verdik. Bugünkü sınırlarımız öyle çizildi. Eğer bugün Filistinliler kendi davaları için bu müdafaayı yaparken onların dertlerini biz kendi kendimize dert etmezsek ortada kalabilirler. Allah yardımcıları olsun… 'Biz yapılan hataları görüyoruz onun karşısında da dimdik ayakta dururuz' diyorsunuz. 'Aramızdaki ufak tefek farklılıkların hepsini bir kenara bırakıp gerektiğinde bu dava için ölmeye bile hazırız' diyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Cenab-ı hak yar ve yardımcınız olsun."