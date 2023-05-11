Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 'Sistem değişmeden rakamların bir manası olmaz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, bugünkü şartlarda bir zam yapıldığını ancak sistemin değişmeden rakamların bir manası olmayacağını belirtti. Karamollaoğlu, adil bir düzen kuracaklarını ve bütün vatandaşların milli gelirden adil bir pay almasını sağlayacaklarını ifade etti.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: ÜNAL AYDIN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa'da; "Bugünkü şartlarda bir zam yapıldı işçi sendikalarına yüzde 60; bu sistemi değiştirmedikten sonra 6 ay sonra gene aç kalacak insanlar. Sistem bozuk. Memura da söz veriyor Kılıçdaroğlu'nun ve inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanımızın telaffuz ettiği rakamın birkaç yüz lira üstünde. Yetmez, sistem değişmeden rakamların bir manası olmaz. Onun için biz sistemi değiştireceğiz, adil bir düzen kuracağız ve arkasından da bütün vatandaşlarımızın milli gelirden adil bir pay almasını sağlayacağız. O da bugünkü rakamlarla ifade edilirse açlık sınırı, yoksulluk sınırı değil bunların üstünde bir rakamı işçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli, engelli hiç fark etmez herkese bu rakamları verebilmek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Genel Seçimleri kapsamında bugün Bursa'da miting düzenledi. Mitinge; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Karamollaoğlu mitingde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"İLK YAPACAĞIZ İŞ, BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK OLACAK, ARKASINDAN DA MUTLAKA ADALETİ TESİS EDECEĞİZ"

"6 siyasi parti olarak bir araya geldik, esas hedefimiz bugünkü sistemi değiştirmek. Cumhurbaşkanlığı sistemi, endişe ettiğimiz gibi adeta diktatörlüğe döndü. Bir kişi konuşuyor, müzakere etmek mümkün değil konuyu, karar veriliyor, Meclis dahil herkes onun peşinden gidiyor. Bugün başımıza gelen sıkıntıların temel sebebi burada yatıyor, konuların müzakere edilememesi, meselelerin görüşülmemesi. İlk yapacağımız iş bu sistemi değiştirmek olacak, arkasından da mutlaka adaleti tesis edeceğiz. Adalet olmadan bir ülkede huzur, barış olmaz ama tek başına adalet de yeterli değildir. Mutlaka ülkeyi yönetenler israftan kaçınmalı, yolsuzluğa tevessül etmemeli, yanlış yatırımlarla da milletin parasını çarçur etmemeleri gerekir. Saraylarda oturanlar milletin derdinden anlamaz. Anlarım zanneder ama anlamazlar dünyayı bile görmekten acizler.

"İSRAF, YOLSUZLUK, YANLIŞ YATIRIMLARI BİR KENARA KOYUN BİRDENBİRE DEVLETİN HAZİNESİNDE 100 MİLYARLARCA PARANIN BİRİKTİĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Yazlığı ayrı, kışlığı ayrı mevsimlik saraylarımız var ayrıca. Yuhalamaya gerek yok, biz bu sistemi değiştirelim bakın problemler peşinden nasıl çözülüyor. İsraf, yolsuzluk, yanlış yatırımları bir kenara koyun birdenbire devletin hazinesinde 100 milyarlarca paranın biriktiğini görürsünüz. Bu para millete verilecek, doğru yatırımlara aktarılacak, Türkiye şaha kalkacak. Elbette bunun arkasından da ekonominin mutlaka düzeltilmesi icap eder. Ekonomide hedefimiz güçlü bir şekilde kalkınmak, Türkiye'mizin her ilinde üretken yatırımları desteklemek, insanlarımızın doğduğu yerde karnını doyurabilecek adımları atmak, arkasından da ülkeyi dünyanın en güçlü, zengin ülkesi haline getirmek.

"ADİL BİR DÜZEN KURACAĞIZ VE ARKASINDAN DA BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN MİLLİ GELİRDEN ADİL BİR PAY ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bugünkü şartlarda bir zam yapıldı işçi sendikalarına yüzde 60; bu sistemi değiştirmedikten sonra 6 ay sonra gene aç kalacak insanlar. Sistem bozuk. Memura da söz veriyor Kılıçdaroğlu'nun ve inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanımızın telaffuz ettiği rakamın birkaç yüz lira üstünde. Yetmez, sistem değişmeden rakamların bir manası olmaz. Onun için biz sistemi değiştireceğiz, adil bir düzen kuracağız ve arkasından da bütün vatandaşlarımızın milli gelirden adil bir pay almasını sağlayacağız. O da bugünkü rakamlarla ifade edilirse açlık sınırı, yoksulluk sınırı değil bunların üstünde bir rakamı işçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli, engelli hiç fark etmez herkese bu rakamları verebilmek.

"BU SİSTEM DEĞİŞMEDEN İNSANIMIZIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Önce israfı durduracaksınız, önce yanlış politikalardan vazgeçeceksiniz, yolsuzluğu rafa kaldıracaksınız. Bu kendi nefsini aşağılarda görmekle mümkün. Vatandaşı kendi üstünde görürsen bunu yapabilirsin yoksa yapamazsın. Bu sistem değişmeden insanımızın yüzünün gülmesi mümkün değil. Arkasından da bölgemizde uygulayacağımız şahsiyetli bir dış politikayla da bu bölgede bütün ülkelerin müreffeh bir hayat seviyesine ulaşmasını sağlayacağız, kimsenin tahakkümü altına görmeyeceğiz. Politikalarımız kendimiz belirleyeceğiz, bütün komşularımızla dost olacağız ama sınırlarımızı da kimseye değiştirtmeyeceğiz.

"BAYRAMI DA ELBİRLİĞİ İLE KUTLAYACAĞIZ"

Fazla bir zaman kalmadı, kısa bir zamanda bu değişikliklerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bunun sağlanabilmesi bizim, sizlerin pazar günü sandıklara gidip mutlaka Millet İttifakı'nı yetkili kılmak, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak seçmek, Meclis'te de Millet İttifakı'nın çoğunluğunu sağlamakla mümkün. Sizden istediğimiz bu. Çevrenizde etkileyeceğiniz kim varsa onlarla birlikte bu değişikliği yapacak pazartesi günü de bayram olacak. Bayramı da elbirliği ile kutlayacağız."