Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İsrail'in Filistin'i işgalini eleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesini eleştirerek, dünyanın bu durumu seyrettiğini ve zalimlere karşı sessiz kaldığını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " İsrail'in günbegün Filistin topraklarını işgal edişini tüm dünya adeta seyretmiştir. Hırsıza hırsız, işgalciye işgalci, katile katil, zalime ise zalim diyemediler" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin'le ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"1948'den günümüze kadar, üç çeyrek asırdır, İsrail'in günbegün Filistin topraklarını işgal edişini tüm dünya adeta seyretmiştir! Velisinin ABD olduğunu bildikleri bu şımartılmış çocuğun zulümleri karşısında, diğer ülkeler her daim üç maymunu oynamayı tercih etmişlerdir. Hırsıza hırsız, işgalciye işgalci, katile katil, zalime ise zalim diyemediler!"