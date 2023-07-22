Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı sonrası Zekeriya Yapıcıoğlu'na başsağlığı diledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı nedeniyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun saldırı sonrası Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu bildirildi.