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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı sonrası Zekeriya Yapıcıoğlu'na başsağlığı diledi

Politika Haberleri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı nedeniyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı nedeniyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun saldırı sonrası Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika

Temel Karamollaoğlu Zekeriya Yapıcıoğlu Adana Sp Politika Haberler

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