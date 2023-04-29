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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Politika Haberleri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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