Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Karamollaoğlu, Twitter hesabında bu mesajı paylaştı: 'CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum.'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Özel'i arayarak tebriklerini iletti.
Kaynak: AA / Politika