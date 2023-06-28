Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bayram Namazını Kıldı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Ankara'da kıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı namazını Balgat Hamidiye Camii'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklama yapan Karamollaoğlu, farklılıklara rağmen bir arada olmanın önemine vurgu yaparak, "Bayram namazımızı arkadaşlarımız ve buraya iştirak eden diğer kardeşlerimizle birlikte kıldık. Cenabıhak kabul buyursun. Ben, milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabıhak daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin tüm kardeşlerimize. İnşallah birbirimize olan sevgimiz ve saygımız bayramlar vesilesiyle derinleşir. Bugün bayramdan önce vaaz eden hoca efendi daha çok kucaklaşmaktan, affetmekten ve farklılıkları bir kenara bırakıp Cenabıhakkın rızasını kazanabilmek için kucaklaşmaktan bahsetti. Ben bu temenniyi bütün kardeşlerimiz için dua ederek niyaz ediyorum Cenabıhaktan. Bütün milletimizin bayramı mübarek olsun. Cenabıhak bundan sonraki bayramlara da huzurlu bir şekilde kavuşmayı nasip etsin" dedi.