Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda ben inanıyorum ki Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çözüm önerileri ülkemizin problemlerini çözmeye yeterli." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda ben inanıyorum ki Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çözüm önerileri ülkemizin problemlerini çözmeye yeterli." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Karamollaoğlu, Millet İttifakı Trabzon Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 6 farklı siyasi partinin ittifak yapmaya karar verdiğini belirterek, 2 hafta sonra milletin sandığa giderek kararını vereceğini söyledi.

Milletvekili adaylarının CHP listelerinde yer aldığını anımsatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece parlamentoya girdiğimizde yine farklı parti grupları oluşacak. İnşallah seçime böyle gitmiş olacağız. Onun için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi kollamaya, destek vermeye, farklılıklarımızı nezaket içinde ortaya koymaya ihtiyacımız var. İnşallah beklemediğimiz kadar güzel bir zafer kazanacağımızı ümit ediyorum."

Ziyarete, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ittifakta yer alan partilerin il başkanları ve Saadet Partililer de katıldı.

Partisinin il başkanlığını da ziyaret ederek partililerle görüşen Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen "Trabzon Buluşması" adlı programa katıldı.

Karamollaoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'de ilk koalisyonun Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan arasında yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok güzel adımlar atıldı, çok güzel mesajlar verildi. Ben Sayın Ecevit'in verdiği mesajı hiç unutmuyorum. 'Biz tarihi bir yanılgı içindeymişiz. Bu arkadaşlarla hiçbir zaman bir araya gelinmez, birlikte bir işi beceremeyiz zannediyorduk, yanılmışız.' demişti. Türkiye'nin önü açıldı. Biz Kıbrıs zaferini o dönemde kazandık, o dönemde büyük atılımları gerçekleştirdik. Ama uzun sürmedi, bazı sebeplerden dolayı ki biz kendimizdeki suçu bu noktada kabulleniyoruz, o hükümet devam etmedi."

İttifaklarda isabetli bir yol izlenirse büyük neticelerin alınabileceğini kaydeden Karamollaoğlu, "Bugün ülkemizin problemlerine çözüm üretebilmek için bir araya gelirsek emin olun çözüm bulmamak diye bir şey olmaz. Şu anda ben inanıyorum ki Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çözüm önerileri ülkemizin problemlerini çözmeye yeterli." diye konuştu.

Programın sonunda Karamollaoğlu'na "Bilge Başkan" yazılı Trabzonspor forması hediye edildi.