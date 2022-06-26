Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Trabzon'da - Haberler

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Trabzon'da

AA - Hasan Taşcan - Politika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ilçe parti binası açılışına katılması Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun gençlik merkezi inşaatını incelemesi TRABZON - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ortahisar İlçe Başkanlığının yeni yerinin...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ilçe parti binası açılışına katılması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun gençlik merkezi inşaatını incelemesi TRABZON - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ortahisar İlçe Başkanlığının yeni yerinin açılışı gerçekleştirerek partililerle bir araya geldi. Karamollaoğlu, daha sonra "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi"nin inşaatında incelemelerde bulundu.

AA / Hasan Taşcan - Politika

Ortahisar Hisarcık gençlik Sp Politika Haberler

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