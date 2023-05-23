Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Neye ihtiyacımız varsa biz üreteceğiz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neye ihtiyacımız varsa biz üreteceğiz. Bu üretimle ya ithal ikamesi sağlanacak ya da ihracat yapılacak, ülke zenginleşecek." dedi.

Partisinin Ankara Seçim Özel Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasının çok önemli olduğunu söyledi.

CHP ile ittifak yaptıkları için çok rahat olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Neden destekliyorsunuz, niye buna ihtiyaç var dedikleri zaman çok açık ve net ifade ettim. Ülkemiz uzun zamandır gerildi. CHP de özellikle bu gerginlikte kendisinin de payı olduğunu gördü. Kılıçdaroğlu bunun üzerine 'Biz de yanlış yaptık geçmişte, siz de yaptınız, gelin helalleşelim, kucaklaşalım.' dedi. Siyasette bundan daha güzel yaklaşım olur mu? Biz de buna 'Evet, varız' dedik." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, şartların ve insanların değiştiğini, amaçlarının Türkiye'yi yaşanabilir ülke haline getirmek olduğunu kaydetti.

İktidara geldikleri zaman ilk adımlarının, Türkiye'yi üretime dönük yatırımlarla donatmak olacağını belirten Karamollaoğlu, "Neye ihtiyacımız varsa biz üreteceğiz. Bu üretimle ya ithal ikamesi sağlanacak ya da ihracat yapılacak, ülke zenginleşecek. Yatırımlar da her ilde olacak. Hepsi İstanbul'a, Marmara Bölgesi'ne, Ege Bölgesi'ne tahsis edilmeyecek, iç göç duracak." diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçimi kazandıkları takdirde Türkiye'de akıl almaz değişikliklerin meydana geleceğini, teknoloji üsleri kuracaklarını ve böylece ülkenin kalkınmasını planlayacaklarını söyledi.