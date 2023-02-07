Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gün, acılarımızı paylaşma günüdür, dayanışma günüdür, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, hep birlikte yaralarımızı sarma günüdür. Gün, topyekun seferberlik günüdür. Bu felaketin üzerinden de ülke ve millet olarak gelebilir, bu zorlu günleri de birlikte aşabiliriz." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden birisiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Hayatımın en zor konuşmalarından birisini yapıyorum. Yüreğimiz yanıyor. Acımız ve kayıplarımız çok büyük." ifadesini kullandı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Karamollaoğlu, "Gün, acılarımızı paylaşma günüdür, dayanışma günüdür, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, hep birlikte yaralarımızı sarma günüdür. Gün, topyekun seferberlik günüdür. Bu felaketin üzerinden de ülke ve millet olarak gelebilir, bu zorlu günleri de birlikte aşabiliriz, buna gönülden inanıyorum." diye konuştu.

İlgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların depremlerin ilk saatlerinden itibaren ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bilmeliyiz ki hala enkaz altında kalan ve bu soğukta sokaklarda olan, kendilerine uzatılan bir eli bekleyen on binlerce insanımız var. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz. Artık hem moloz yığınlarıyla hem soğukla hem de zamanla yarışıyoruz. Saadet Partisi olarak depremin hemen ardından kurduğumuz kriz masalarıyla süreci anbean takip ediyoruz. Tüm imkanlarımız ve mensuplarımızla seferber olduk. Genel başkan yardımcılarımız ve Genel İdare Kurulu üyelerimiz deprem bölgelerine intikal etti. Her bir ilimizde heyetlerimiz sahadadır. Bölgeden merkezimize aktarılan tüm veri ve talepleri değerlendiriyoruz, resmi kurumlarımızla paylaşıyoruz."

"Öncelikli yapılması gerekenler var"

Karamollaoğlu, gelecek saatlerin kritik olduğunu, öncelikle yapılması gerekenlerin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kurtarma faaliyetleri ara mahallelere ve sokaklara varıncaya kadar ivedilikle yaygınlaştırılmalıdır. Beslenme, ısınma, barınma ihtiyaçları bir an evvel karşılanmalıdır. Yeterli sayıda çadır derhal kurulmalıdır. Kara yoluyla ulaşılması mümkün olmayan bölgelere acilen helikopterlerle ulaşılmalıdır. Her noktada tahliye koridorları açılmalı, talep eden vatandaşlarımız bölgeden çıkarılmalıdır. İş makineleri ve vinç imkanları fazla olan illerimizden takviye ekipmanlar derhal bölgeye sevk edilmelidir. Bahanelere asla sığınılmadan, kesinlikle hamaset diline başvurulmadan insanlarımızın feryatlarına kulak verilmeli, başta yetkililer olmak üzere hepimizin görevi olarak benimsenmelidir."

OHAL kararı

Depremden etkilenen 10 ili kapsayacak 3 aylık OHAL kararına değinen Karamollaoğlu, "Bu sürecin titizlikle takipçisi olacağımızın bilinmesini arzu ediyorum. Elbette biz böylesine hassas bir süreçte vatandaşlarımızın lehine olacak her adımın destekçisiyiz. Bunun bilinmesini arzu ederiz ancak OHAL yetkilerinin suiistimal edilmesine, bir sansür aracı haline dönüştürülmesine de asla rıza gösteremeyiz." şeklinde konuştu.