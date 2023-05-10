Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen animasyon videosu paylaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir animasyon videosu paylaştı. Videoda, Milletin Kasası'nın hırsızlar tarafından açılması ve ardından oy kullanma sahneleri yer alıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabında, "Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur" isimli bir animasyon videosu yayınladı. Karamollaoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız" dedi.

Temel Karamollaoğlu, "Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur" isimli animasyon videosunu, "Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız" mesajıyla bugün Twitter hesabında paylaştı. Karamollaoğlu, paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etiketledi.

Videoda, üzerinde "Milletin Kasası" yazan kasanın kapsını hırsızlar açarken alarm çaldığı görülüyor. Ardından görünen oy kabininden mühür basma sesleri geliyor ve ekranda 'evet' yazıları çıkıyor. Oy pusulaları sandığa atılıp sandık patladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyonu beliriyor ve "Ben Kemal, geliyorum" diyor.

Milletin Kasası'nın önünde hırsızları ensesinden tutarak uzaklaştıran Kılıçdaroğlu'nun "Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz" sözleri duyuluyor. Video, "Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur" yazısıyla son buluyor.