Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona "Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu'na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'daki provokasyona Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, "Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu'na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.