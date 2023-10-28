Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhuriyetimiz dün son kaleydi, bugün de öyledir. Cumhuriyetimiz yüz yıl önce mazlumların sığındığı güvenli limandı, bugün de yine öyledir. Cumhuriyetimiz emperyalizmin planlarını dün boşa çıkarmıştı, bugün de bu planları boşa çıkaracak yegane kuvvettir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyük mücadelelerin ardından kurulan Cumhuriyet'in artık 100 yaşında olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Yedi düvele karşı verdiğimiz İstiklal Mücadelemizi, Cumhuriyet ile taçlandıran aziz milletimiz, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Unutulmamalıdır ki emperyalist devletlerin, haritaları, bölgemizin sınırlarını ve tüm dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde, milletimiz her türlü zorluğa rağmen bir ve beraber olarak, kararlılıkla destansı bir mücadele vermiş; neticede bu planları boşa çıkarmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, 1923'te bir fidan olarak toprakla buluşturulan ve o günden bugüne nice kritik dönemlerden ve zorlu badirelerden geçen, fırtınalara direnen Cumhuriyet'in, bugün 100 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz dün son kaleydi, bugün de öyledir. Cumhuriyetimiz yüz yıl önce mazlumların sığındığı güvenli limandı, bugün de yine öyledir. Cumhuriyetimiz emperyalizmin planlarını dün boşa çıkarmıştı, bugün de bu planları boşa çıkaracak yegane kuvvettir. Bu minvalde; adaletten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, sınır güvenliğimizden dış politikaya varıncaya dek atmamız gereken adımları kararlılıkla atmalı; Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı hep birlikte inşa etmeliyiz.

İnanıyorum ki ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle maddi kalkınma hamlelerimizi başarıyla gerçekleştirecek ve Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşıyacağız. Bu inançla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden gazilerimizi ve ecdadımızı minnetle anıyorum. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara."