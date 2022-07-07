Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ekonomiyi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ortada aslında bir zam falan yok, bir ayarlama var ama o da yetersiz. İktidarın hesaplattığı enflasyona göre ayarlanmaya çalışılan bir ücret politikası var." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasına, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'ya yapılan silahlı saldırıyı da lanetleyen Karamollaoğlu, "Karakaya maalesef katledildi. Son zamanlarda sağlık personeline karşı ve özellikle doktorlara karşı yapılan bu akıl almaz saldırıları lanetliyorum." diye konuştu.

Karamollaoğlu, asgari ücrete ve memurlara yapılan zammı anımsatarak, şöyle devam etti:

"'Memura yüzde 42, işçilere yüzde 30 zam yaptık' diye övünmekten geri durmuyorlar. Bugünkü şartlar dile getirildiğinde bu rakamları özür dileyerek zikretmesi icap eden iktidar mensuplarının, kendilerine pay çıkarmaya kalkması toplumda bir tepkinin olmasına vesile oluyor. Ortada aslında bir zam falan yok, bir ayarlama var ama o da yetersiz. Sadece iktidarın hesaplattığı enflasyona göre ayarlanmaya çalışılan bir ücret politikası var. İster kabul etsin, ister etmesin ekonomi üzerinde artık iktidarın hiçbir etkisi kalmadı. Enflasyon canavarı ipini koparmış çarşı, pazarda tezgahları devirerek ilerliyor."

"Hiçbir işi istişaresiz yapmamakta kararlıyız"

Bazı ekonomik verilere değinen Karamollaoğlu, ekonomide yapısal hiçbir sorunun çözülmediğini savundu.

Toplumun hiçbir kesiminde mevcut iktidarın sorunları çözebileceğine dair inanç kalmadığını iddia eden Karamollaoğlu, "Bugün iktidara güven, herhalde Türkiye tarihinde en düşük seviyeye indi desem hata etmiş olmayız. Böyle bir ortamda 'aslında ben yapamadım, buyurun siz yapın' diye işi ehline verme erdemini gösterecek insanlara ihtiyacımız var." dedi.

İş başına geldiklerinde bütün kararları istişareyle alacaklarının altını çizen Karamollaoğlu, "Hiçbir işi istişaresiz yapmamakta kararlıyız. Bu altı partinin ülke probleminin çözümünde elbette farklı kanaatleri var. Ancak biz bu kanaatleri 'ısrarla bizim dediğimiz olsun' mantığıyla değil, 'gelin birlikte asgari müştereklerde nasıl ittifak ettiğimizi hem millete gösterelim hem de problemleri çözelim' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, açıklamanın ardından bir gazetecinin sorusu üzerine şunları söyledi:

"İktidar partisine mensup değilseniz, orada bir torpiliniz yoksa devletteki en ufak probleminizi bile çözemiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı da 'bizden başka bu problemleri çözecek kimse yok.' O zaman seçime gidelim. Niye geciktiriyorsun? Bu kadar kendinden eminse Sayın Cumhurbaşkanı, hodri meydan yarın hemen erken seçime gideceğimizi duyursun."