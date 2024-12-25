Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı ziyaret etti

KAYSERİ - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde esnafla bir araya gelen Arıkan, sıkıntılarını dinledi. Ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı ve emekçilerin ekonomik durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, hükümetin açıklanan asgari ücret rakamını 'insanca yaşama' şartlarına uygun bulmadığını belirterek, Arıkan, "Gönül isterdi ki bugün burada yaptığımız ziyarette, dün açıklanan rakamdan dolayı hükümete teşekkür edebilelim, hayırlı olsun diyebilelim ama açıklanan rakama hayırlı olsun dememiz söz konusu değil. Doğru bir rakam olmadığı için, insanca yaşama tekabül edecek bir rakam çalışanlarımıza reva görülmediği için maalesef teşekkür edemiyoruz" dedi.

"Bunun adı zulümdür. Emekçiye yapılan, emeğe yapılan zulümdür"

Arıkan, açıklanan yeni asgari ücretin emekçilere yönelik büyük bir adaletsizlik olduğunu belirterek, "Bunun adı zulümdür. Emekçiye yapılan zulümdür. Emeğe yapılan zulümdür. Alın terine yapılan zulümdür. Kiraların yüzde 60 arttığı, mutfak enflasyonunun yüzde 100'den fazla arttığı bir dönemde çalışanlara yüzde 30 zammı reva görmek, o çalışana, emekçilerimize zulmetmektir. Biz bu rakamın da, bu anlayışın da Saadet Partisi olarak karşısındayız. Çalışanlarımıza insanca yaşam ücreti talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı "Evin kirasını kim ödeyecek?" çağrısına atıfta bulunarak, aynı soruları bugünkü ücret üzerinden yineleyen Arıkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce bir asgari ücret görüşmesi bittiğinde şöyle bir çağrıda bulunmuştu: 'Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik faturasını kim ödeyecek? Su faturasını kim ödeyecek? Çoluğun çocuğun okul masraflarını kim ödeyecek? Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?' demişti. Ben de bugün Saadet Partisi'nin Genel Başkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün söylediği cümleleri tekrar ediyorum. Bu ücretle evin kirasını kim ödeyecek? Bu ücretle elektrik faturasını kim ödeyecek? Bu ücretle su faturasını kim ödeyecek? Bu ücretle çoluğun çocuğun giderlerini kim ödeyecek? Bu ücretle çarşıya, pazara nasıl çıkılacak? Milletimizin kabul etmediği, kabul edemeyeceği bu ücreti bizler de kabul etmiyoruz. 2025'te de bu işin takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Survivor'a asgari ücretli aileleri davet edin, bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaşla hayatta kalabilen ailelere ödül verin"

Arıkan, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekerek ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'ya ilginç bir çağrıda bulundu. Arıkan, "Survivor 2025'te asgari ücretle geçinen aileleri davet edin. Bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaşla hayatta kalabilmeye çalışan ailelere ödül verin" dedi.

Arıkan, sözlerini Saadet Partisi olarak 29 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde meydanlarda olacaklarını duyurarak tamamladı. "Asgari ücretli çalışanlarımızı meydanlarda yapacağımız çalışmaya davet ediyorum" diyen Arıkan, ev sahipliği için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'a teşekkür etti.