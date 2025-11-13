Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisiyle süren görüşmelerin sadece seçim işbirliğini içerdiğini, birleşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisiyle süren görüşmelerin sadece seçim işbirliğini içerdiğini, birleşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kayseri'de bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Saadet Partisinin 2018 yılında "değerler, ilkeler ve prensipler ittifakı" kapsamında bir seçim işbirliği yaptığını anımsattı.

Arıkan, bugün de aynı ilkeler çerçevesinde her partiyle oturup konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başka partilerle yaptıkları görüşmelerin sadece seçim işbirliği kapsamında olduğunu belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Yeni Yol Grubu'nu kurduğumuz Gelecek ve DEVA Partisi, AK Parti'ye giderler, gitmezler bilemiyorum. Ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama geri planda neler yürüyor bilemiyorum. Kendileriyle görüşmelerimizde böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Yeni dönemde Milli Görüş prensiplerini benimseyen kalkınma modelini, adaleti önceleyen herkesle oturup konuşacağız ve bir ittifak modeline çalışacağız. Şu anda Yeniden Refah Partisiyle görüşmeler sürüyor ama bu görüşmelerin hiçbir yerinde birleşme yok. Bizim görüşmelerimiz seçim işbirliği yapmakla alakalı. Bu görüşmeler gayet de düzeyli seviyede ilerliyor. Birleşme gibi bir durum kesinlikle yok."

Geçen hafta açıkladıkları Türkiye Kalkınma Planı'na da değinen Arıkan, "1977'de Necmettin Erbakan Hocamız ağır sanayi hamlesini başlatmıştı. 2 yıl içerisinde 200 fabrika açarak denk bütçe yapıp Türkiye'nin büyümesini yüzde 15'lere getirmişti. Aynı mantıkla bugünün teknolojisiyle Türkiye Kalkınma Planı'nı açıkladık. 41 devasa projemiz var. Bu projeleri 2035 yılına kadar hayata geçireceğiz. Bu projeler tamamlandığında 2,5 milyon insanımıza istihdam sağlayacağız. Ayrıca bu projeler milli gelire 528 milyar dolar katkıda bulunacak." diye konuştu.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Arıkan, kazanın en iyi şekilde araştırılması ve sonuçlarının da kamuoyuna şeffaf bir şeklide aktarılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Politika
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.