Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Evlenecek gençlerimize verilecek 150 bin TL gerçeklikten uzak bir rakam"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, evlenecek gençlere verilecek faizsiz 150 bin liranın çok az olduğunu ifade ederek, "Bu ücret bugün çok çok basit harcamaları bile karşılayamamakta. Atılan adımı doğru buluyoruz. Fakat bu miktar gerçeklikten uzak bir rakam" dedi.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Yeni Yol grubu, Mecliste ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyonist İsrail'in ateşkesin konuşulduğu bir dönemde bile sığınmacı kamplarını bombaladığına, masumları katlettiğine şahit olduklarını belirterek, "Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir sağlık çalışanı bu süreçte katledildi. Bu şehit edilen yüzlerce sağlık çalışanından sadece bir tanesi. Soykırım konusunda ustalaşan terörist İsrail, arkasına aldığı güçle bölgemizi cehenneme çevirmekten hiçbir zaman çekinmedi, bundan sonra da çekinmeyecek. Sent hesabı yaparak beslenen canavar, maalesef hedefine ufak ufak ilerlemekte. Biz bugün gelen sentlerin yarın İslam beldelerine gidecek bombalar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Evet şimdi Türkiye için uyarıyoruz, ülkemiz için uyarıyoruz. İsrail yayılmacı ve katliamları kapımıza kadar dayandı. Ama milletimiz müteessir olmasın. Siyonizmin korkulu rüyası Milli Görüş dimdik ayakta elhamdülillah. Biz şunu çok iyi biliyoruz; emperyalistten de, siyonistten de dost olmayacağını çok çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu rakam bugün sağlıklı bir bebeğin bir aylık masrafı bile değil"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi vereceği açıklamasına değinen Arıkan, "Yeni evlenecek 18-29 yaş arası gençlerimize 150 bin Türk lirası faizsiz kredi verilecek. Bu ücret bugün çok çok basit harcamaları bile karşılayamamakta. Atılan adımı doğru buluyoruz. Fakat bu miktar gerçeklikten uzak bir rakam. Maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen genci ikna edecek bir rakam değil bu. Ayrıca üst yaş grubu da, üst yaş sınırı da esnetilmeli. Bugün 30 yaşın üstünde olup evlenemeyen sayısı hiç azımsanamayacak kadar fazladır. İktidarın bir diğer desteği ise çocuk desteği oldu. Yeni doğan bir bebeğe verilecek olan tek seferlik destek 5 bin lira olarak açıklandı. Bu rakam bugün sağlıklı bir bebeğin bir aylık masrafı bile değil. Aynı şekilde bu rakamlar da yükseltilmeli, aile fonuna daha fazla destek ayrılmalıdır. Özel sektördeki doğum izinleri düzenlenmeden, annenin bebeğiyle daha fazla vakit geçirmesi sağlanmadan atılan birçok adımın faydası olmayacaktır. Bunu bugüne kadar net bir şekilde gördük" dedi.

"Bu fahiş fiyatların boykot edilmesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat artışına karşı boykot söylemini desteklediklerini ifade eden Arıkan, "Madem her türlü tedbirler alındı, fakat bütün bu tedbirlere rağmen fiyatlarda bir türlü indirim olmuyor, değişiklik olmuyor. Biz o zaman vatandaşın son çare olarak boykot yapmasının doğru olduğuna inanıyor ve ona göre davranıyoruz. Fakat iktidarın davet ettiği boykot çağrısında bir konu eksik. Sayın yetkililer hangi fiyatı boykot edeceğimizi bizlere söylemediler. Biz de arkadaşlarımızla oturduk çalıştık, bir boykot listesi hazırladık. Şöyle bir bakıyoruz, benzin fiyatları artmış. Bu cuma motorin fiyatı 50 lirayı geçecek. Bu fahiş fiyatlı benzini boykot etmeyi destekliyoruz. Kira artışı yüzde 58.51 olmuş. Alınan 22 bin liralık maaşın tamamı sadece kiraya gidiyor. Bazen bu bile yetmiyor, üstüne takviye yapmak durumunda kaldık. Sorumlusu kim? Yine bu iktidar. Otoyol ve köprü ücretlerine son bir yılda yüzde 288 ile yüzde 453 arasında bir zam yapılmış. Biz bu fahiş fiyatların boykot edilmesini bekliyoruz. Sorumlusu kim? Yine iktidar" diye konuştu. - ANKARA