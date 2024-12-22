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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Esad katildir, zalim oğlu zalimdir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Esad katildir, zalim oğlu zalimdir'
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partinin Konya 8. Olağan Kongresi'nde Esad hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, 'Baba Esad katildir, oğul Esad da katildir' dedi. Ayrıca, partinin iktidar olma hayalini vurguladı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Milli Görüşçülerin bakış açısına göre, Saadet Partililerin bakış açısına göre baba Esad katildir, oğul Esad da katildir. Oğul Esad zalim oğlu zalimdir. Kimse bize iftira atarak şucu bucu olmakla suçlamasın" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Konya 8. Olağan Kongresine katıldı. Burada konuşan Genel Başkan Arıkan, hayallerinin olduğunu bu hayalinde de Saadet Partisi'ni iktidar yapabilmek olduğunu belirtti. Arıkan, "Saadet Partimizin iktidarıyla yeniden büyük Türkiye'yi, yaşanabilir bir Türkiye'yi kurabilmek, yeni bir dünyayı kurabilmek, hakkın hakim olduğu bir dünyayı kurabilmek, özgür Filistin'in kurulduğu günleri görebilmek bizim hayalimiz. Biz bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Buna da yürekten inanıyoruz. Biz bu hayalleri Konya teşkilatımız ile gerçekleştireceğiz. Bu yapacağımız kongre inşallah zaferin işaret fişeği olacak ve yapılacak ilk seçimlerde yaşanabilir bir Türkiye için, yeni bir dünyanın kuruluşu için Saadet Partimizi iktidara getireceğiz" dedi.

Son 15 günde gündemin Suriye'ye kitlendiğini hatırlatan Genel Başkan Arıkan, "Suriye konusuna girmeden şunun altını çizmek istiyorum. Milli Görüşçülerin bakış açısına göre, Saadet Partililerin bakış açısına göre baba Esad katildir. Oğul Esad da katildir, oğul Esad zalim oğlu zalimdir. Kimse bize iftira atarak şucu bucu olmakla suçlamasın. Bu işlerden vazgeçin artık. Biz hayatımızda, siyasi tarihimizde hiçbir zaman Esadçı olmadık. Biz sadece akıl bir işin sonunu düşünmektir gerçeğiyle hareketle bugünleri kestirdik. Suriye'de 1 milyondan fazla insanın katledileceğini, milyonlarca insanın Suriye'yi terk edeceğini biz gördük" diye konuştu.

SP Genel Başkanı Arıkan'ın konuşmasının ardından Arıkan'a partililer tarafından hediyeler takdim edildi. Kongreye tek aday olarak katılan Mehmet Demirel, Saadet Partisi Konya İl Başkanı oldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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