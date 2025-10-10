Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Ekonomi Güçlü Olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomisinin güçlü olması gerektiğini kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de mobilya fuarını ziyaret etti. Burada iş adamları ile görüşen Arıkan, "Kayseri'miz mobilya sektöründe tüm dünyanın sayılı illerinden bir tanesi. Ben biliyorum ki değerli başkanımız, yapacağımız çalışmalarla Kayseri'mizi değil Türkiye'nin, dünyanın başkenti yapacak. Bunun çalışmaları yapılıyor. Büyüklerimiz bizlere güzel bir miras bıraktılar. Üreticiliği ve girişimciliği biz gençlere bıraktılar. Biz gençlere, başkanımıza ve bizden sonraki nesle düşen bu vizyonu devam ettirmek. Her geçen gün şartlar zorlaşıyor. Hem iş kurmakla alakalı hem kurulan işi devam ettirmekle alakalı birçok sıkıntı var. Gerek ülkemizde gerekse de bölgemizde yaşanan hadiseler, bizim istihdam alanlarını oluşturan insanlara daha fazla imkan sağlamak zorunda olduğumuzu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomisinin güçlü olması gerektiğini kaydeden Arıkan, "Yakın coğrafyamızda, Gazze üzerinde yaşananlara bakınca ne kadar güçlü olabilirsek o kadar bu hengameyi az zarar ile atlatabiliriz. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomisinin güçlü olması gerekiyor. Ekonominin güçlü olabilmesi için de destek sağlanması gerekiyor. İstihdam ne kadar gelişmiş olursa, ne kadar güçlü olursa, bu tip hengameli durumlardan en az zararla çıkabiliriz. Kayseri de bu durumda üzerine düşeni yapıyor. Fuar denildiğinde akla hep İstanbul gelirdi. Anadolu'da da bu fuarların yaygınlaşması beni sevindiren gelişmelerden biri. Kayseri'nin de buna öncülük etmesi, bu hususlardan biri. İnşallah önümüzdeki dönemlerde açılan fuar sayısı, hem katılımcı sayısı hem de üretime verilen destek sayesinde ülke ekonomisinin büyümesini önemli görüyorum. Bu yapılan çalışmalar ile denk bütçe oluşturulması, cari açığın bittiği, faiz ödemelerinin bittiği bir döngü hususunda Kayserili üreticiler bu durum için en büyük hususu sağlayacaklardır" dedi. - KAYSERİ