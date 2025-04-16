Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Tarımsal Destek Çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, zirai don zararlarına ilişkin, "Çiftçinin, üreticinin borçları faizsiz bir şekilde ötelensin ve özellikle nakdi yardım paketi hemen devreye alınsın. Gelecekte çiftçilerimizi böyle zor durumda bırakmamak için bugün, Tarımsal Afet Fonu kurulsun" dedi.

Yeni Yol Meclis Grup Toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ülke genelinde zirai don olayının yaşandığını hatırlatarak, "Ülkemizin doğusundan batısına birçok ürünü bu zirai donda kaybettik. Elinde yetki bulunduranların, ülkemizin dört bir tarafından gelen bu feryatları artık duymaları gerekir. Açıklanan 'masraf ödemesi' yeterli değildir. Bu çiftçiler ne yapacak? Ne yiyip ne içecek? Masraflar nasıl hesaplanacak? Hangi masraflar karşılanacak? Ödemeler nasıl ve ne zaman olacak? Bu soruların cevaplarını üreticiye derhal vermelisiniz. O yüzden biz diyoruz ki üreticilere faizsiz kredi uygulaması hayata geçirilsin. Çiftçinin, üreticinin borçlarını faizsiz bir şekilde ötelensin ve özellikle nakdi yardım paketi hemen devreye alınsın. Gelecekte çiftçilerimizi böyle zor durumda bırakmamak için bugün, Tarımsal Afet Fonu kurulsun. Bir de, TARSİM meselesi var. Çok acil bir TARSİM reformuna ihtiyaç var. Son birkaç günde yaşananlar karşısında önlem alınmadığı takdirde, gıda enflasyonu daha da derinleşecek, zam furyasına yenileri eklenecek, milletimiz sofrasını kurmakta bugün çektiği zorluklardan daha fazlasını çekecek" diye konuştu.

"Bu görevlendirme süreci hangi kriterlere göre yapıldı"

Proje okullarındaki öğretmen atamalarına değinen Arıkan, "Proje okulları, adı üstünde üretkenliğin, niteliğin, başarının adresi olmalıydı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu okullardaki binlerce öğretmen, tabiri caizse bir gecede sınıflarından, okullarından koparıldılar. Soruyoruz, bu görevlendirme süreci hangi kriterlere göre yapıldı? Liyakat mi, yoksa sadakat mi esas alındı? Performans odaklı mı, yoksa sendika odaklı mı bu görevlendirmeler yapıldı? Biz bakanlığa diyoruz ki, bu tip siyasi kararlarla artık uğraşmaktan artık vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Arıkan, DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'da yaptığı açıklamalara değinerek, "Geçmişte Oslo'da yaşanan tecrübeyi hep birlikte gördük. Bir sürecin Ankara yerine Oslo'da yürütülmesinin neye mal olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Bugün de benzer hadiseler yaşanıyor. Bunlar hayra alamet değil. Biz, bu süreçte en başından beri ifade ettik, bu meselenin çözümünde en kritik unsur şeffaflık ve toplumsal mutabakattır. Türkiye'nin tarihsel ve milli meselelerinin, günlük siyasete alet edilmesine, kısa vadeli politik hesaplara kurban edilmesine ve dışarıdan yön verilen bir ajandaya mahkum edilmesine kararlılıkla karşı durduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

"Biz daha Kıbrıs'ı dizayn edemedik"

Türk Devletleri Teşkilatının tamamı Rum Kesimi'ni tanıdıklarını söyleyen Arıkan, "Türk Devletleri Teşkilatı çok büyük bir proje olarak lanse edilmişti. Öyle bir rüzgar estirilmişti ki, kızıl elmaya bir adım kaldığını zannettik. Ak Sakallılarla Adriyatik'ten, Çin Seddine dünyayı dizayn edecektik biz. Türk dünyasında dilde birliği, fikirde birliği, işte birliği sağlayacaktık. Ama biz daha Kıbrıs'ı dizayn edemedik. Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde birliği sağlayamadık. Biz, adı üstünde Türk Dünyası Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek beklerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıdı" ifadelerini kullandı. - ANKARA