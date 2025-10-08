Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan İsrail'e Sert Mesajlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Sumud Filosu'nun, Özgürlük Filosu'nun 'hukuki akıbeti' Mavi Marmara'daki gibi olmasın. Bu vicdan girişimi, hiçbir maddi bedele, hiçbir anlaşmaya kurban edilemez. Bu ve bundan sonraki filoların akıbeti bellidir; ablukayı kırmak ve Gazze sahilinde bekleyen o çocuklar ile buluşmak" dedi.

TBMM'de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail tarafından Özgürlük Filosu'ndaki gemilere düzenlenen saldırıda 3 Türk milletvekilinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Milletvekillerimiz ve aktivistlerimizin herhangi bir İsrail hapishanesine girmeden, herhangi bir başka muameleye maruz kalmadan, hatta gözaltına bile alınmadan derhal Türkiye'ye getirilmesini temin edin. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarı meselesidir. Ayrıca derhal Milli Güvenlik Kurulu'nu ve tüm güvenlik bürokrasisini artık harekete geçirin" ifadelerini kullandı.

Hükümete seslenen Arıkan, şöyle konuştu:

"İlk iş olarak İncirlik ve Kürecik üslerini kapatın, İsrail kör olsun. Petrol vanalarını kapatın, İsrail'in uçakları kalkamasın. Bütün limanları kapatın, İsrail'in can damarı kesilsin. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Sumud Filosu'nun, Özgürlük Filosu'nun 'hukuki akıbeti' Mavi Marmara'daki gibi olmasın. Bu vicdan girişimi, hiçbir maddi bedele, hiçbir anlaşmaya kurban edilemez. Bu ve bundan sonraki filoların akıbeti bellidir; ablukayı kırmak ve Gazze sahilinde bekleyen o çocuklar ile buluşmak." - ANKARA