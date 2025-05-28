Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Aile Yılı Değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Aile Yılı Değerlendirmesi
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Mahmut Arıkan, TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye'deki boşanma istatistiklerini ve aile yapısındaki değişiklikleri eleştirdi. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesi tüketici ve üretici arasındaki sorunlara dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "2003'ten 2024'e boşanma sayısı 2 milyon 839 bin 890 aile olmuş. Sadece geçen sene 186 bin 536 çocuğumuz velayete verildi" dedi.

TBMM'de Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025 yılının Aile Yılı olmasını değerlendirerek, "2003'ten 2024'e boşanma sayısı 2 milyon 839 bin 890 aile olmuş. Sadece geçen sene 186 bin 536 çocuğumuz velayete verildi. Nikah şahitliğini yaptığınız düğünlerde en az üç çocuk sözü alırken, bir aileyi bir çocuğa bakamayacak hale getiren politikaların sahibi siz değil misiniz? Uyuşturucu kullanım yaşı 15'e, sanal bahis oynama yaşı 10'a düşmüş. Uyuşturucu ve kumarla mücadele ediyor gibi görünüp, uyuşturucu ve sanal bahsi Türkiye'nin en önemli problemi haline getiren politikaların sahibi siz değil misiniz" ifadelerini kullandı.

Arıkan, Kurban Bayramı'na ilişkin de, "Ülkede ne tüketici kurbana ulaşabiliyor, ne üretici hayvanını satabiliyor. Bugün 2025 Türkiye'sinde insanımız süt alamıyor, yoğurt alamıyor, peynir alamıyor. Bayram sofrasında bolluk değil, yokluk konuşuluyor. Bu ülke zorlukları gördü. Bu ülke yoklukları gördü. Bu ülke kuyrukları gördü. Ama ilk kez bu ülke bu iktidar döneminde peynire alarm, bebek mamasına kilit takıldığını gördü. Mesele vatandaşın sofrasıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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