Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, 8. Melikgazi Olağan Kongresi'ne katıldı.

İl Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında konuşan Arıkan, seçimler boyunca görev yapan partililere sabırları ve gayretleri için teşekkür etti.

Birkaç yıl önce "Tabelaları var ama binaları yok" diyerek partileriyle dalga geçildiğini anımsatan Arıkan, "Teşkilatlarımız gayret gösterdi. Bugün tabelamız da var, binamız da var, grubumuz da var, milletvekillerimiz de var." dedi.

Ekonomik bazı verileri paylaşan Arıkan, "2002 yılında da asgari ücretle çay, simit hesabı yapıyorduk, bugün geldiğimiz nokta da çay simit hesabı yapıyoruz. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, dönüp baktık ki arkamıza bir arpa boyu yol alamamışız. 21 yıl geçti, dönüp arkamıza baktık, bir arpa boyu yol alınamamış bir süreçle karşı karşıyayız." dedi.