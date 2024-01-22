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Saadet Partisi, Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta belediye başkan adaylarını açıkladı

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Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

SAADET Partisi, Elazığ, Uşak, Isparta, Trabzon ve Isparta illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 76 ilçe ve 10 belde olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı. Partinin Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta belediye başkan adayları da açıklandı. Saadet Partisi'nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz Acar, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Cem Dereli, Trabzon Belediye Başkan Adayı Recep Yakuphan ve Isparta Belediye Başkan Adayı Aydın Apaydın olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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