Saadet Partili Kılıç, vatandaşları İstanbul Maltepe'de yapılacak "Özgür Filistin" mitingine davet etti

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, vatandaşları pazar günü İstanbul Maltepe'de yapılacak "Özgür Filistin" mitingine davet etti.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, kuruluşu, misyonu ve icraatları ile hiçbir zaman vicdanlarda meşruiyet kazanamayacak "azılı bir işgalci" olduğunu söyledi.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in katliam ve zulümlerinde sınır tanımadığını ifade eden Kılıç, Müslüman coğrafyalarda işgaller ve katliamlar sürerken İslam ülkelerinin bu işgallere ve katliamlara karşı sessiz kaldığını, ortak bir duruş sergilemediğini savundu.

Kılıç, Filistin halkı zulüm yaşarken "İslam ülkelerinin İsrail ile normalleşme sırasına girdiğini" belirterek, bunu kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Filistin meselesinin insanlık ve vicdan meselesi olduğunu dile getiren Kılıç, vatandaşları, 15 Ekim Pazar günü İstanbul Maltepe Meydanı'nda gerçekleştirecekleri "Özgür Filistin" mitingine davet etti.

Kılıç ayrıca yanlış tarım politikalarının çiftçiyi tarladan uzaklaştırdığını ileri sürerek, artan girdi maliyetlerine rağmen şeker pancarının alım fiyatının düşük kaldığını savundu.

Şeker pancarında ton başına taban fiyatın 1855 lira olarak açıklandığını ve hayal kırıklığına yol açtığını belirten Kılıç, "Üreticinin alım fiyatı beklentisi asgari 2 bin 500 TL'dir. Belirlenen alım fiyatı mutlaka revize edilmelidir." dedi.

Emeklilerin geçinmekte sıkıntı çektiğini dile getiren Kılıç, vatandaşların açlık sınırının bile altında ücret karşılığında yaşamaya mahkum edildiğini ileri sürdü.