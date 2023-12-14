Saadet Partili Bitmez, hayatını kaybetti (2)
ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayıp, başsağlığı diledi.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayıp, başsağlığı diledi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini iletti" denildi.