Saadet-Gelecek Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçiliğine dikkat çekti

Saadet- Gelecek Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde savaş bölgelerindeki çocuklara dikkat çekmek için çocuklarla birlikte TBMM'de açıklama yaptı, balon uçurdu.

Saadet- Gelecek Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "Gazze'de, Arakan'da eğitim göremeyen çocuklarla ilgili bir farkındalık yaratalım istedik" diyerek Yavuz Bülent Baskiler'in "Sivas'ta yoksul şiirini" okudu.

Özdağ, şunları söyledi:

"HER YIL 5 MİLYON ÇOCUK 5 YAŞINI DOLDURMADAN ÖLÜYOR: Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği Dünya Çocuk Hakları Günü her ne kadar kulağa hoş gelse de bugün maalesef her yıl 5 milyon çocuğun 5 yaşını doldurmadan öldüğünü biliyoruz. En yakın ve en can alıcı gündemimiz olan Gazze'de 1,5 ay içerisinde binlerce çocuk öldürüldü. Doğu Türkistan'daki çocukların akıbetini bilmiyoruz. Bu ölümlerin duracağına ilişkin somut adım atılmış değil. Dünya genelinde çocukların hakları geçmişe oranla iyileşmesine rağmen ülke ve bölgeler arasında ciddi uçurumlar vardır. UNICEF'in verdiği rakamlara göre halen her yıl 5 milyon çocuk 5 yaşını doldurmadan yaşamını yitirmekte bu ölümlerin birçoğu ise maalesef temiz suya ve hijyen koşullarına ulaşamamaktan kaynaklanmaktadır.

SAVAŞLARDAN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR: Savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor. Savaşta ailesini, yakını kaybeden çocukların yaşadığı travma bir ömür hafızalarda kalmakta aynı zamanda da yeni dramlara yeni trajedilere vesile olmaktadır. Günümüzde 250 milyon çocuk okula gitmiyor. Günümüzde dünya genelinde okula gitme oranı yükselmesine rağmen hala 250 milyon çocuğun okula gitmediğini biliyoruz. 2021 yılında çocuk işçi sayısının 160 milyona ulaşmış olduğu açıklanmıştır. UNICEF'in 2023 Nisan ayında yayınlamış olduğu Türkiye çocuk araştırması 2022 raporuna göre 4-17 yaş arası çocuklarının spor faaliyetlerine katılan çocukların oranının yüzde 35 olduğu bu oranın yarısını yürüyüş ve koşu faaliyetinin oluşturduğu her yıl 5 milyon çocuğun 5 yaşını doldurmadan öldüğünü biliyoruz

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ YOKSULLUK: 2021 yılında 520 bin çocuk çalışıyorken bu sayı 2022 yılında 619 bine çıkmış durumdadır. Bir yılda sadece çalışan 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 101 bin artmış durumdadır. Çocuk işçiliğinin en önemli nedenlerinden birisi yoksulluktur. Ailelerini geçindirmek zorunda kalan çocuklarımızın varlığı bir ülke yöneticileri için ayıptan öte suçtur, suç. Bu çocuklar okullarını bırakmak, zorunda kalmakta eğitim alamamaktadırlar."