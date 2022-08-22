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Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Politika Haberleri

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Ukrayna topraklarında bulunan ve 4 Mart'ta Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili tartışmalar devam ederken, hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak santrale yönelik saldırılar için birbirlerini suçluyorlar.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirerek, "Ukrayna'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne devam eden provokasyonlarıyla bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, 'Uluslararası barış ve güvenliğe tehditler' gündem maddesiyle acil toplantı talep ettik" dedi.

Rusya'nın çağrısıyla BMGK'da TSİ 22: 00'de toplantı yapılacağı açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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