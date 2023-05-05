Rusya, Zaporijya'da cephe hattına yakın 18 yerleşim yerini tahliye edecek

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki cephe hattına yakın 18 yerleşim yerinde yaşayanların Ukrayna'nın artan saldırıları nedeniyle tahliye edileceği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Zaporijya bölgesinin valisi Yevgeniy Balitskiy yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın saldırılarının arttığını gerekçe göstererek cephe hattına yakın 18 yerleşim alanında bulunan sivillerin tahliye edileceğini duyurdu. Tahliyenin öncelik durumuna göre yapılacağını belirten Vali Balitskiy, "Son günlerde düşman, çatışma bölgelerine yakın yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını arttırdı. Bu nedenle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin bölgeden uzaklaştırılmasına karar verildi. Alınan karar ile Timoshovka, Smirnovka, Tarasovka, Orlyanskoye, Molochansk, Kuibyshevo, Prishib, Tokmak, Malaya Belozerka, Vasilyevka, Velikaya Belozerka, Dneprorudnoe, Mikhailovka, Kamenka-Dneprovskaya, Energodar, Pologi, Konski ve Rozovka'dan tahliyeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Tahliyelerin ardından sivillerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını da vurgulayan Balitskiy, "İnsanların hayatlarını riske atamayız. Toplu taşıma, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe sağlayacağız. Bunun, cephe hattı bölgelerinde yaşayanların güvenliğini sağlamak için zorunlu bir önlem olduğunu vurguluyorum. Kiev'deki suçlular sivil altyapıyı hedef alıyor, biz de onların savaş yöntemlerini dikkate alıyor ve buna uygun kararlar alıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın 4 bölgesi ilhak edilmişti

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhak edildiğini, 4 bölgenin artık Rus toprağı olduğunu ifade etmişti. - ZAPORİJYA