- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle AB'nin zararı 250 milyar euro"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da görev yapan yabancı ülkelerin diplomatlarıyla gerçekleştirdiği Ukrayna savaşına ilişkin toplantıda, "Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle AB'nin zararı 250 milyar euro" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da görev yapan yabancı ülkelerin büyükelçi ve diplomatlarıyla Ukrayna'daki savaşın yansımalarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Savaşın başlamasından sonra Batılı ülkelerin Ukrayna'yı destekleyerek kendilerine karşı ekonomik boykotlar uyguladığını hatırlatan Lavrov, bu politikanın AB'ye ağır sonuçları olduğunu söyledi. Lavrov, "Son derece mütevazı ve ihtiyatlı tahminlere göre son bir buçuk yılda Avrupalı şirketler, Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar euro zarar etti. Bu büyük bir rakam. Bu yaptırımlar küresel ekonomide krizi daha da ağırlaştırdı" ifadelerini kullandı.

"Tavan fiyat kararı, küresel enerji güvenliğine darbe indirdi"

Ayrıca Rusya'ya uygulanan enerji ambargosu ve Rus petrolündeki tavan fiyat uygulamasının da küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğine vurgu yapan Lavrov, "Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik açıklanan boykot, tek taraflı yaptırımlar ve piyasa karşıtı tedbirler, özellikle de dillere destan olan 'tavan fiyat' kararı küresel enerji güvenliğine darbe indirdi. Tedarik zincirleri, küresel enerji akışlarının maliyeti, yeniden dağıtımı, işlem ve lojistik maliyetlerindeki artış nedeniyle üretimde kopuşlar oldu" dedi.

Batılıların yaptırım kararlarındaki asıl amacının sivil kargaşa çıkarmak olduğunu öne süren Lavrov, "Yaptırımların hedeflerini gizlemiyorlar. Rus ekonomisini baltalamak, siyasi liderliği dış meselelerde bağımsız çizgiden vazgeçmeye zorlamak, halkı yetkililere karşı kışkırtmak, doğrudan beyan edilen bir hedeftir. Kendilerine sivil kargaşayı kışkırtmak, halkı yetkililere karşı ayağa kaldırmak gibi bir görev belirlediler" şeklinde konuştu.

"ABD, Rusya'dan uranyum almaya devam etti"

ABD'nin Ukrayna politikasında Avrupa Birliği ülkelerine "boykot" dayatmasında bulunduğunu ancak ABD'nin kendilerinden kritik ürünleri almaya devam ettiğini dile getiren Lavrov, "AB'yi tüm Rus ürünlerinden vazgeçirmeye zorlayan Washington, Rusya'dan uranyum ve diğer kritik ürünleri almaya devam ediyor. ABD bencil yasalarıyla Avrupalı şirketlere pahalı olan Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazını dayatıyor ve Rus enerji kaynaklarını terk etmeye zorluyor" diye konuştu.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıları da hatırlatan Lavrov, hala bu süreçten sonra Batı'nın somut soruşturma adımları atmadığından bahsederek, "Ulusal düzeyde söz konusu soruşturmalara katılan ne Almanya, ne Norveç ne de İsveç bize net ve mantıklı bir şey söyleyemedi. Böylelikle Avrupalıların ucuz gaz elde etme umutları baltalandı. Bunun yerine pahalı Amerikan gazı geldi" ifadelerini kullandı.

"Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı sıfırda"

Batılı ülkeler ile yaşanan ekonomik ve enerji krizlerine değinirken, tahıl anlaşması ile ilgili de konuşan Lavrov, "Paketin bizimle ilgili olan kısmı kesinlikle sıfır noktasında. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, UNCTAD Genel Sekreteri Sayın Rebeca Grynspan'ın çabalarını görüyoruz. Ancak bu çabalar hiçbir katkı sağlamıyor. Çünkü, Batı inatla gözlerinizin içine bakarak Rusya'dan gıda ve gübre getirilmemesine karşı herhangi bir yaptırımın bulunmadığını açıklıyor" diye konuştu.