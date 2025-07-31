Rusya ve Ukrayna Üst Düzey Görüşmeleri Hakkında Açıklama

Rusya ve Ukrayna Üst Düzey Görüşmeleri Hakkında Açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, üst düzey yetkililerin görüşmeleri için ciddi hazırlıkların gerektiğini belirtti ve barış müzakerelerine Türkiye'nin arabuluculuk rolünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, "Rusya ile Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri arasında bir görüşme düzenlenmesi için henüz çok erken. Böyle toplantılar için ciddi bir çalışma gerekir" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin barış görüşmelerini sürdürmeye hazır, ancak ciddi hazırlıklar yapılmadan üst düzey yetkililerin görüşmesine ilişkin konuşmak için henüz çok erken. Böyle toplantılar için ciddi bir çalışma gerekir" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Türk tarafının arabuluculuğunu memnuniyetle karşılıyor"

Verşinin ayrıca Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanması için üstlendiği arabuluculuk rolüne de değinerek, "Rusya, Türk tarafının barış müzakerelerinin düzenlenmesine yönelik çabalarını da memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna 23 Temmuz'da İstanbul'da görüşmüştü

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin en son düzenlenen 3'üncü turu ise 23 Temmuz'da İstanbul'da yapılmıştı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, taraflar asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı. İstanbul aynı zamanda önceki 2 barış müzakerelerine de ev sahipliği yapmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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