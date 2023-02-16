- Rusya ve Ukrayna arasında 202 esir iade edildi Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası çerçevesinde toplam 202 kişi iade edildi.

- Rusya ve Ukrayna arasında 202 esir iade edildi

MOSKOVA - Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası çerçevesinde toplam 202 kişi iade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında süren esir takası müzakerelerinde toplam 202 kişi karşılıklı olarak taraflara iade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılan müzakere sonucunda 101 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar, serbest bırakılan askerleri Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilite edilmeleri için Moskova'ya nakledecek. Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Ukraynalılar evlerine dönüyor"

Gerçekleşen esir takasına dair Ukrayna adına açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, "Ukraynalıları evlerine döndürmeye devam ediyoruz. Bugün 100 askerimiz ve 1 sivil evlerine dönüyor. Serbest bırakılanlar arasında ulusal muhafızlar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler bulunuyor" dedi. Yermak, yaralı olarak teslim alınan esirlerin tedavi altına alınacağını da sözlerine ekledi.