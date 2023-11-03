Rusya ve İsrail arasında ilişkiler ele alındı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel uluslararası konular ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zvi'nin isteği üzerine Rudenko ile yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, güncel uluslararası konuların da üzerinde durulduğu aktarıldı.