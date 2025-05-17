Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları, İstanbul'daki Görüşmeleri Ele Aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İstanbul'da yapılan Rusya- Ukrayna görüşmelerinin sonuçlarını ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki bakan önceki gün İstanbul'da yapılan Rusya- Ukrayna görüşmelerinin sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu. ABD'li Bakan Rubio, savaş esirlerinin takası konusunda varılan anlaşmaları ve her iki tarafın da ateşkes için gerekli şartları özetleyen kendi önerilerini hazırlama niyetini memnuniyetle karşıladı. Washington'un müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılması çabalarına destek vermeye devam etmeye hazır olduğunu yeniden teyit etti.

"ABD'nin oynadığı yapıcı rolü takdir etti"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, ABD'nin Ukrayna'yı, Başkan Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakerelere yeniden başlanması yönündeki teklifini kabul etmeye teşvik etmede oynadığı yapıcı rolü takdir ettiğini belirtti. Moskova'nın bu çerçevede ABD'li mevkidaşlarıyla çalışmaya devam etmeye istekli olduğunu yineledi.

Görüşmede ayrıca bir dizi diğer uluslararası ve bölgesel meseleye de değinildi. Taraflar, Rusya-Amerika arasındaki temasların sürdürülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Heyetler dün bir araya gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta Kiev'i 2022'de askıya alınan doğrudan müzakerelere ön şart olmadan yeniden başlamaya çağırmıştı. Putin'in açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin başkanlık ettiği Rusya heyeti ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti. - MOSKOVA