Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüldü. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüldü. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüldü. Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşması Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törende imzalandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Politika İstanbul Türkiye Ukrayna Rusya Politika Haberler

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