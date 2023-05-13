Rusya: 'Ukrayna, Luhansk'ı İngiltere'nin gönderdiği Storm Shadow füzeleriyle vurdu'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna uçaklarının İngiltere'nin gönderdiği Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri ile Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rusya'nın kontrolünde bulunan Luhansk kentinde iki sanayi bölgesini vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna uçaklarının İngiltere'nin gönderdiği Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri ile Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rusya'nın kontrolünde bulunan Luhansk kentinde iki sanayi bölgesini vurduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında stratejik öneme sahip Bakhmut kentinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin kentin kuzeyinde ilerleme sağlayarak bir mahalleyi ele geçirdiğini belirtti. Konaşevkov, "Saldırı birlikleri, Bakhmut kentinin kuzeybatı yönündeki bir mahalleyi kurtardı. Hava kuvvetleri birimleri, güney birlikleri, Donetsk'in Grigorovka, Krasnoye ve Chasov Yar yerleşim alanlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni yenilgiye uğrattı. Önceki gün hava kuvvetleri bu bölgede 9 sorti gerçekleştirdi. Topçu birlikleri 98 atış görevini tamamladı" ifadelerini kullandı.

"İngiliz füzelerini kullanan Ukrayna uçakları düşürüldü"

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İngiltere'nin tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri ile Luhansk'ı vurduğunu, Rus Hava Kuvvetleri'nin bu füzeleri ateşleyen Ukrayna uçaklarını düşürdüğünü belirten Konaşenkov, "12 Mayıs günü 18.30 civarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Luhansk kentindeki iki tesise füze saldırısı düzenledi. Londra'nın bu silahların sivil hedeflere karşı kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarının aksine saldırıda İngiltere'nin Kiev rejimine tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri kullanıldı. Rus uçakları, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 savaş uçağını ve ona eskortluk eden MiG-29 savaş uçağını düşürdü" şeklinde konuştu. - MOSKOVA