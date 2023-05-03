Rusya: 'Ukrayna, İHA'larla Kremlin'i hedef aldı'

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'daki Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunduğu, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak nitelendirildiği duyuruldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'daki Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunduğu, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak nitelendirildiği duyuruldu.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu. Askeri ve özel servislerin radar sistemlerini devreye sokmasıyla 2 İHA etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. İHA parçalarının Kremlin Sarayı yerleşkesine düştüğü, can ve mal kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

"Planlı bir terör saldırısı ve Putin'e yönelik suikast girişimi"

Açıklamada, "Terör saldırısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Çalışmaları programa uygun olarak devam ediyor. Bu saldırıyı, 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde gerçekleştirilen planlı bir terör saldırısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya, uygun gördüğü zamanda ve uygun şekilde bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutuyor" denildi. - MOSKOVA