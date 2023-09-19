Rusya, Ukrayna'daki ordusuna silah ve mühimmat sağlamak için üretim hacmini artırıyor

Rusya'nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec, Ukrayna'daki Rus ordusuna askeri mühimmat sağlamak amacıyla çeşitli silah türlerinin üretim hacimlerinin 2 ila 10 kata çıktığını, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat artış olduğunu açıkladı.

Rusya'nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec, Ukrayna'daki Rus ordusuna askeri mühimmat sağlamak amacıyla çeşitli silah türlerinin üretim hacimlerinin 2 ila 10 kata çıktığını, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat artış olduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna Savaşı'nda ordunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak amacıyla silah üretim hacimlerini arttırıyor. Konuya ilişkin açıklama, Rusya'nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec'in Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasallar Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev'dan geldi. Ozdoyev, çeşitli silah türlerinin üretim hacimlerinin 2 ila 10 kata çıktığını, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat artış olduğunu belirtti. Rusya'da her yıl 19 Eylül'de kutlanan "Silah üreticileri günü" nedeniyle başkent Moskova'da basın mensuplarına açıklama yapan Ozdoyev, silah ve mühimmat üretimlerinde ciddi oranda artış olduğunu ifade ederek, "Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kata çıkarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı. Özellikle Kinjal, İskender ve Pantsir sistemlerine yönelik füzeler, bombalar, top ve tank mermileri gibi ürünlerin üretimi artıyor" dedi.

Ukrayna'daki savaşta batı ülkelerinin Kiev'e verdiği desteğe değinen Ozdoyev, batı ülkelerinin top ve obüslerine karşı kendilerinin de yeni nesil obüsler için çalıştıklarını dile getirdi. Ozdoyev, "Büyük bir hızla ilerliyoruz. Birliklere teslimatları sürekli, ritmik ve Rusya Savunma Bakanlığı ile mutabakata varılan takvimlere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Buna paralel olarak bu alanda yeni gelişmelerimiz var. Özellikle batı ülkelerinin topçularına karşı avantaj sağlayacak tahrik gücü yüksek yeni nesil obüsler için mühimmatlar da geliştiriyoruz" şeklinde konuştu. - MOSKOVA