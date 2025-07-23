Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinin 3. Turu İstanbul'da Tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin 3. turu tamamlandı. Görüşmede iki ülke askeri personel ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya vardı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 3. tur barış müzakereleri İstanbul'da sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki ülke, askeri personel ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya vardı. Toplantının ardından açıklama yapan Ukrayna heyeti, Türkiye'ye teşekkür ederek, ağustos ayının sonuna kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna heyet'nden Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna heyetinin başkanı Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, esir takasının bin 200'den fazla kişiyi kapsadığını belirterek, "Ateşkese şimdi hazırız ve somut barış görüşmelerine başlamaya da. Bu temel adımı kabul etmek karşı tarafın sorumluluğundadır. Ancak bu ateşkesin gerçek olması gerekir. Sivil ve kritik altyapıya yönelik saldırılar tamamen sona ermeli. Rusya tarafına, Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesinin ağustos sonuna kadar yapılmasını öneriyoruz. Türkiye'ye kolaylaştırıcı rolü için teşekkür ediyoruz. Bir diyalog ve barış için önemli bir platform" dedi.

Rusya'dan Ukrayna'ya 24-48 saat süreli ateşkes teklifi

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy ise, 250 savaş esirinin takas edileceğini ifade ederek, Ukrayna'ya 24-48 saat süreli kısa ateşkes süreleri teklifinde bulunduklarını bildirdi. Medinskiy ayrıca, 3 bin Ukrayna askerinin cenazelerinin teslim edilmesi teklifinde bulunduklarını açıkladı. Rus heyeti başkanı, iki ülkenin uzun süredir memorandumları teati ettiklerini ancak iki ülkenin yaklaşımları arasında önemli farklılıklar olduğunu bildirdi. - İSTANBUL