Rusya, Taliban Yönetimini Resmen Tanıyan İlk Ülke Oldu

Rusya, Afganistan'daki Taliban yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu.

Afganistan'ın Taliban yönetimi Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaki, dün başkent Kabil'de Afganistan'ın yeni Moskova Büyükelçisi Dimitry Zahirnov'u kabul etti. Zahirnov, güven mektubunu Muttaki'ye sunarak, hükümetinin Afganistan'daki Taliban yönetimini resmen tanıma kararını açıkladı. Zahirnov, bu adımı "cesurca" olarak nitelendirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaki ise, "Rusya tarafından atılan bu cesur adımı takdir ediyoruz ve diğer ülkelere de örnek teşkil etmesini umuyoruz" dedi.

"Afganistan'daki Taliban hükümetinin resmen tanınmasının işbirliğinin geliştirilmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Moskova'nın ilişkileri geliştirmek için iyi perspektifler gördüğü ve Kabil'i güvenlik, terörle mücadele ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konularında desteklemeye devam edeceği belirtildi. Özellikle enerji, ulaşım, tarım ve altyapı alanlarında önemli ticari ve ekonomik fırsatlar olduğu ifade edilen açıklamada, "Afganistan'daki Taliban hükümetinin resmen tanınmasının ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda verimli ikili işbirliğinin geliştirilmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz" denildi.

Taliban, Ağustos 2021'de yeniden iktidara gelmişti. Rusya da Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatmayan ülkelerden biri olmuştu. Rusya, ayrıca 2022 yılında Taliban'la uluslararası ekonomik bir anlaşma imzalayan ilk ülke olmuştu. Bu anlaşma kapsamında Afganistan'a petrol, doğalgaz ve buğday tedarik edilmesi öngörülüyordu. Rusya, nisan ayında ise Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarmıştı.

Putin, "müttefik" ifadesini kullanmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl temmuz ayında Taliban'dan terörle mücadelede bir "müttefik" olarak bahsetmiş ve Taliban yönetimi temsilcileri 2018'in başlarında görüşmeler için Moskova'ya gitmişti. - MOSKOVA