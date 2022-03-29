Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile tarafsızlık ve silahsızlandırma konularında müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak,... - Haberler

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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile tarafsızlık ve silahsızlandırma konularında müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile tarafsızlık ve silahsızlandırma konularında müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak,...

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile tarafsızlık ve silahsızlandırma konularında müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşma hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde...

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile tarafsızlık ve silahsızlandırma konularında müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşma hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Aleksandr Fomin, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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