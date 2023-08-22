Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki heyet Libya'ya gitti
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki heyetin, Libya'ya temaslarda bulunmak üzere gittiği bildirildi. Heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in davetlisi olarak ülkeye gitti. Ziyarette, uluslararası terörizmle mücadelede işbirliği olanakları ve diğer ortak eylem konularının görüşülmesi planlanıyor.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki heyetin, temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gittiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yevkurov'un başkanlık ettiği heyetin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in davetlisi olarak ülkeye gittiği belirtildi.
Açıklamada, Rus heyetin çeşitli temaslarda bulunacağı bilgisine yer verilerek, "Ziyarette, uluslararası terörizmle mücadelede işbirliği olanakları ve diğer ortak eylem konularının görüşülmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.