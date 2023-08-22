Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki heyet Libya'ya gitti

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki heyetin, Libya'ya temaslarda bulunmak üzere gittiği bildirildi. Heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in davetlisi olarak ülkeye gitti. Ziyarette, uluslararası terörizmle mücadelede işbirliği olanakları ve diğer ortak eylem konularının görüşülmesi planlanıyor.