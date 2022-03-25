Rusya: Pentagon, Ukrayna'da Biyolojik Silah Geliştirilmesine Doğrudan Katıldı

MOSKOVA, 25 Mart (Xinhua) — Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, laboratuvarlarda çalışan Ukraynalı işçilerden alınan belgelerin, Rus uzmanlarca incelendiğini ve Ukrayna'nın biyolojik projelerinin doğrudan Pentagon tarafından geliştirilip onaylandığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Sözcü; bu projelerden birinin, Ukrayna'ya özgü özellikle tehlikeli enfeksiyonların moleküler analizini yürütmeyi amaçladığını ve yeni şarbon türleri elde etmek için eski hayvan mezarlarından patojen numunelerinin alınmasını içerdiğini belirtti. Konaşenkov ayrıca Pentagon'la anlaşması olan bir ilaç şirketinin, Ukrayna Savunma Bakanlığı'yla birlikte çalışarak tescil edilmemiş tıbbi ilaçları Ukraynalı askerler üzerinde test ettiğini de dile getirdi.

Xinhua / Politika